EUA impõem sanções contra afilhados de Maduro e empresário colombiano por esquema de corrupção

WASHINGTON - O governo dos Estados Unidos impôs nvoas sanções contra a Venezuela nesta quinta-feira, 25. Os alvos são empresários ligados à denúncias de corrupção na importação de cestas básicas e venda de ouro para países como a Turquia e os Emirados Árabes Unidos. Entre os alvos, estão afilhados do presidente Nicolás Maduro e o empresário colombiano Alex Saab, apontado como o chefe do esquema.

Segundo o Departamento do Tesouro, Saab é responsável por uma vasta rede de corrupção que tem como base o programa de cestas básicas Carnê De La Patria (Clap) – que oferece alimentos subsidiados mediante registro biométrico em bancos de dados eleitorais. Os afilhados de Maduro também suspeitos de envolvimento no esquema foram identificados como Walter, Yosser e Yoswal Flores, filhos da primeira-dama Cilia Flores.

O esquema consistia, segundo autoridades americanas, em contratos superfaturados sem licitação. “Saab conspirou com membros do regime para construir uma rede de corrupção para explorar a fome dos venezuielanos”, disse o secretário do Tesouro Steven Mnuchin. “Estamos punindo essas pessoas e empresas que lucraram do esquema.”

Saab começou a construir o esquema de importação de alimentos em 2016. Segundo o Departamento do Tesouro, ele entregava uma quantia ínfima do que foi contratado.

Em 2018, ainda de acordo com as autoridades americanas, Saab começou a negociar ouro, também com turcos e emiratis, para driblar a escassez de dólar provocada pela crise financeira no país.

EUA acusam Venezuela de sobrevoo agressivo contra avião militar

As Forças Armadas dos Estados Unidos acusaram no domingo, 20, a Venezuela de enviar um de seus caças para perseguir um avião militar americano em espaço aéreo internacional. O governo venezuelano atribuiu aos americanos a culpa pelo incidente, dizendo que a aeronave, um EP-3, capaz de missões de reconhecimento e inteligência, interferiu no espaço aéreo do Aeroporto Internacional de Maiquetía, que serve Caracas.

O incidente teria ocorrido na sexta-feira, no mesmo dia em que o governo americano impôs outras sanções a autoridades militares venezuelanas. / AFP e REUTERS