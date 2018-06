EUA impõem sanções contra quatro russos por violações de direitos humanos

O Departamento de Estado americano disse que os quatro homens incluem o primeiro-ministro e um outro alto funcionário da República chechena da Rússia. Eles não podem entrar nos Estados Unidos e qualquer ativo que tiverem no país foi congelado. Trinta e quatro russos estão agora incluídos na lista de restrições.

As sanções foram impostas por uma lei após denúncias do advogado russo Sergei Magnitsky. Ele apontou um conluio entre o crime organizado e um funcionário do governo russo, em 2008. Um ano depois, ele morreu de pancreatite não tratada na prisão, aos 37 anos. Fonte: Associated Press.