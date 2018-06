EUA incluem 'El Chapo' em lista de procurados com recompensa de US$ 5 milhões

WASHINGTON - O governo dos Estados Unidos incluiu em sua lista de fugitivos mais procurados o traficante de drogas mexicano foragido Joaquín 'El Chapo' Guzmán e ofereceu uma recompensa de US$ 5 milhões por informação que resulte em sua captura, disse à agência EFE nesta quarta-feira, 29, um porta-voz da Agência Antidrogas Americana (DEA).

A decisão de incluir o chefe do Cartel de Sinaloa na lista dos criminosos mais procurados dos EUA aconteceu no dia 16 de julho, cinco dias depois de ele escapar de uma prisão de segurança no México por um túnel até uma casa situada a 1,5 quilômetro de distância.

Para alertar a população sobre a fuga, a DEA colocou em seu site oficial uma ficha policial com duas fotos, uma com cabelo e outra com o traficante careca, e uma descrição na qual Guzmán é definido como um homem branco de cabelo preto, olhos castanhos, 1,68 metro de altura e 75 quilos. Nesta ficha, El Chapo é descrito como um indivíduo "armado e perigoso".

Segundo disse à agência EFE o porta-voz da DEA, o governo americano decidiu oferecer uma recompensa de US$ 5 milhões a quem fornecer informação confiável que leve à detenção de 'El Chapo', que tem contas pendentes com a Justiça no México e em diferentes tribunais dos Estados Unidos. Essa recompensa americana se soma também aos 60 milhões de pesos (cerca de US$ 3,8 milhões) oferecidos pelo governo mexicano.

Inimigo público número 1 para os EUA após a morte de Osama bin Laden, 'El Chapo' já tinha escapado em 2001 da prisão de segurança máxima de Puente Grande, nos arredores de Guadalajara, mas foi preso de novo em fevereiro de 2014.

Sua captura, após 13 anos foragido, foi considerada o maior golpe contra o tráfico de drogas no México em uma década e a DEA respirou tranquila ao ver atrás das grades o traficante que mais movimentou drogas pelos EUA, segundo as autoridades.

Mais de duas semanas depois da fuga, continuam as dúvidas sobre quem ajudou o traficante a escapar da prisão do Planalto 1, enquanto as forças de segurança mexicanas continuam sua caça com a ajuda de países vizinhos, incluído os EUA.

'El Chapo' enfrenta dezenas de acusações por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e outros delitos em tribunais federais de Illinois, Nova York, Flórida, Texas, Califórnia e Arizona, uma vez que os Estados Unidos são o maior mercado do Cartel de Sinaloa.

Após a captura do traficante no ano passado, Washington iniciou gestões para solicitar ao México sua extradição, mas não teve o pedido atendido. / EFE