EUA indeniza grupo que trabalhou no 11 de setembro Um grupo de 15 bombeiros que trabalhou nos arredores do chamado "Ground Zero" (Marco Zero, onde ficavam as Torres Gêmeas) será o primeiro a receber indenizações do fundo de compensação para as vítimas dos atentados terroristas de 11 de setembro, afirmaram autoridades nesta quinta-feira. Os valores individuais variam de US$ 10 mil a US$ 1,5 milhão.