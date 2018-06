EUA indenizam afegãos por massacre de sargento

Os pagamentos foram feitos por militares americanos em um escritório do governo da Província de Kandahar, segundo as famílias das vítimas e autoridades afegãs. Feridos na tragédia receberam US$ 11 mil, disse Haji Agha Lalai, integrante do Conselho Provincial de Kandahar.

Um afegão que teve primos mortos pelo sargento afirmou ter ouvido das autoridades que lhe entregaram o dinheiro que a soma era uma "ajuda do presidente (Barack) Obama".

A soma concedida às famílias é bem superior à indenização que costuma ser paga a civis mortos por ações da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no Afeganistão. A notícia do massacre foi mais um golpe contra a imagem das tropas aliadas no país asiático, enquanto as forças ocidentais tentam criar condições políticas para iniciar um processo gradual de retirada até 2014.

No dia 11, o sargento americano Robert Bales deixou sua base na província de Kandahar e foi caminhando até duas vilas na região. Ao chegar lá, lançou ataques indiscriminados contra moradores, matando nove crianças, quatro mulheres e quatro homens. Armado de uma pistola 9mm e de uma metralhadora com lança-granadas, Bales foi matando os moradores na madrugada e, ao final, ateou fogo em uma pilha de corpos.

Ao retornar à base, o sargento de 38 anos, veterano da guerra do Iraque, entregou-se e confessou ter cometido a chacina. Preso, foi levado ao Kuwait e, em seguida, aos EUA. Na sexta-feira, a Justiça militar americana anunciou que Bales será acusado por 17 homicídios e poderá ser condenado à morte.

"Somos gratos ao governo americano por essa ajuda às famílias enlutadas. Mas isso não pode ser considerado como uma compensação pelas mortes", afirmou Lalai.

Militares americanos afirmaram que o pagamento da indenização não tem relação com o processo judicial contra Bales e ele será julgado por seus crimes. A Otan não comenta oficialmente a ajuda financeira que dá a vítimas da guerra e diz que a opção de revelar o benefício é dos que recebem a quantia. / NYT