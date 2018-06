EUA informam que Bergdahl está em condições estáveis

O general Joseph P. DiSalvo disse nesta sexta-feira que Bergdahl está recebendo assistência médica e psicológica no hospital do exército em San Antonio. DiSalvo disse que ainda não é tempo para a sua reintegração, mas que o sargento está em condições estáveis.

O Exército também disse que está satisfeito com o estado físico de Bergdahl.

Bergdahl foi libertado no último mês no Afeganistão depois de ser mantido no cativeiro por cinco anos em meio a uma controversa troca de prisioneiros do Taleban. Ele esteve se recuperando em um hospital na Alemanha por duas semanas. Ele retornou na última sexta-feira aos EUA quando chegou ao hospital do exército em San Antonio. Fonte: Associated Press.