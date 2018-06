EUA iniciam destruição de armas químicas da Síria

O navio Cape Ray deixou o porto italiano de Gioia Tauro na quarta-feira passada e está em águas internacionais. No mês passado a Síria entregou a países do Ocidente 1,3 mil toneladas de armas químicas que admitiu possuir, concluindo um acordo fechado no ano passado para evitar ataques aéreos norte-americanos.

O material, que inclui gás mostarda e matéria-prima para gás sarin, está sendo neutralizado. Os resíduos resultantes serão levados para depósitos equipados para receber materiais perigosos. Autoridades norte-americanas afirmaram que não serão jogados na atmosfera ou no mar qualquer quantidade de vapor ou água. Fonte: Associated Press.