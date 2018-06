EUA iniciam missão humanitária no Iraque, diz oficial

Segundo o agente do Exército, o governo norte-americano ainda está considerando lançar ataques aéreos contra os militantes do Estado Islâmico (antigo Estado Islâmico do Iraque e do Levante), que nos últimos dias tomaram o controle de cidades no norte do país.

No sábado, os extremistas sunitas capturaram a cidade de Sinjar, controlada pelos curdos e de maioria Yazidi, etnia que segue uma religião pré-islâmica. A Organização das Nações Unidas (ONU) calcula que cerca de 40 mil Yazidis fugiram para as montanhas sem comida ou água.

Oficiais norte-americanos disseram ter recebido um pedido formal de ajuda, mas não informaram se a solicitação havia partido das autoridades regionais do Curdistão ou do governo central do Iraque. (Com informações da Dow Jones Newswires)