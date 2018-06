EUA intensificam investigação em caso de fraude

Não ficou explicado se os 30 novos oficiais investigados estão envolvidos de forma direta ou indireta na fraude em testes de certificação.

Em 15 de janeiro, a Força Aérea anunciou que a investigação criminal sobre a alegação de uso de drogas por oficiais em bases de lançamento de mísseis descobriu também que um oficial no escritório em Montana compartilhou as respostas do teste de certificação com 16 colegas. Além disso, 17 outros oficiais admitiram saber sobre a fraude, mas optaram por não denunciar. Fonte: Associated Press.