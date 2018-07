EUA investem em rede de comunicação 'sombra' Como meio de burlar a censura de governos autoritários, os Estados Unidos pretendem munir seus dissidentes com sistemas de internet "sombra" e de telefonia celular independente, segundo reportagem do jornal The New York Times. No Irã, Síria e Líbia, o governo americano já financia a criação de redes sem fio e invisíveis ao controle das autoridades. No Afeganistão, gastou US$ 50 milhões em uma rede de telefonia celular independente, a partir das torres de proteção de bases militares. O projeto mais ambicioso do Departamento de Estado prevê a criação do protótipo de uma mala, munida de material facilmente configurável para permitir o acesso à internet e à telefonia.