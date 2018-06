EUA: investigação contra pedofilia detém mais de 200 O Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos afirma que mais de 200 adultos foram presos em uma investigação internacional de cinco semanas contra a pornografia infantil. O diretor do órgão, John Morton, afirmou que 123 vítimas foram identificadas na investigação. A operação, que acabou no começo de dezembro, descobriu 110 vítimas em 19 Estados norte-americanas. As outras estavam vivendo em seis países diferentes.