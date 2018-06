EUA: Investigadores encontram 'caixas-pretas' de trem

A primeira "caixa-preta" foi encontrada mais cedo na locomotiva traseira. Horas depois, investigadores encontraram a segunda na locomotiva principal.

Os gravadores de dados foram enviados a Washington para análise, informou Earl Weener, funcionário da Agência Nacional de Segurança em Transportes dos Estados Unidos (NTSB, por suas iniciais em inglês).

Os investigadores estão interessados em informações sobre a velocidade do trem, o funcionamento dos freios e a aceleração do comboio nos momentos que antecederam a tragédia.

Weener disse ainda que os investigadores pretendem entrevistar um engenheiro e o condutor do trem para esclarecer as circunstâncias do acidente. Fonte: Associated Press.