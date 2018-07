EUA investigam operações do grupo de Rupert Murdoch

SYDNEY - O procurador-geral dos Estados Unidos, Eric H. Holder, revelou nesta sexta-feira, 15, que as autoridades americanas estão investigando as operações do conglomerado News Corporation, pertencente ao magnata Rupert Murdoch, após o escândalo das escutas ilegais no Reino Unido.

"Membros do Congresso dos Estados Unidos vão nos pedir que investiguemos as mesmas acusações", indicou Holder em entrevista coletiva em Sydney.

Na mesma entrevista, o procurador-geral do Reino Unido, Dominic Grieve, disse que espera que o caso não desemboque em uma série de regulações e medidas que limitem a liberdade de expressão.

A News Corporation é proprietária do recém-fechado jornal sensacionalista britânico "News of the World" devido às denúncias de que o periódico teria usado escutas telefônicas ilegais para monitorar as mensagens de celebridades.

O FBI (polícia federal americana) já havia informado nesta quinta-feira que abriu uma investigação para determinar se o gigante das comunicações News Corporation cometeu alguma atividade ilegal nos Estados Unidos.

"Estamos cientes das acusações e o FBI abriu uma investigação para estudá-las", confirmou nesta quinta-feira à Agência Efe uma porta-voz da polícia federal americana em Nova York.

