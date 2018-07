EUA investigam veículo suspeito localizado próximo ao Pentágono

WASHINGTON - A polícia americana bloqueou o trânsito ao redor do Pentágono, em Washington, nesta sexta-feira, 17. Um veículo suspeito foi localizado perto de um dos estacionamentos do local. Uma pessoa foi presa próximo ao Cemitério de Arlington.

O porta-voz da polícia, David Schlosser, não confirmou a imprensa que um artefato suspeito foi encontrado dentro do carro. Ele afirmou, no entanto, que as autoridades enviaram equipes de desativação de explosivos para ver o veículo, mas ainda não há resultados.

"Que eu saiba, não há nenhum pacote suspeito nesse lugar. Porém, devido a proximidade do veículo ao Pentágono e a atividade de uma pessoa perto do cemitério, estamos verificando a situação", disse Schlosser.

Segundo o porta-voz, após o homem ser preso, a polícia achou conveniente buscar o veículo que ele pode ter dirigido. Schlosser informou que o suspeito "não colaborou muito em suas respostas sobre suas atividades", mas não deu detalhes de sua identidade.

"A situação ainda não está clara", disse James McJunkin, do FBI, à uma rádio local. Ele informou que o transito foi interrompido também no entorno do Cemitério de Arlington e do edifício do Departamento de Defesa.

A polícia bloqueou o tráfego em vários pontos ao redor da sede militar dos Estados Unidos e também do Cemitério de Arlington. A medida de segurança deixou o trânsito complicado na região.

Com Efe