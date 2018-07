EUA investigam veículo suspeito próximo ao Pentágono

Layman afirmou que o carro estava em meio a arbustos perto de um estacionamento na sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A polícia investiga um pacote suspeito no veículo, disse uma fonte familiar com o caso, que pediu anonimato. Segundo ele, a polícia encontrou o suspeito perto do Cemitério Nacional de Arlington e o levou até o veículo.

Em outro incidente mais cedo nesta semana, um motorista encontrado com uma arma e o que parecia ser um pacote suspeito perto do Pentágono foi detido. As informações são da Associated Press.