EUA: Irã precisa esclarecer suspeitas sobre armas

O Irã e seis potências mundiais estão trabalhando em um amplo acordo que ofereça alívio a sanções em troca de redução de escala do programa nuclear do Irã.

Macmanus afirmou ao conselho de 35 nações da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) que esclarecer as suspeitas de que o Irã trabalhou em armas nucleares "será fundamental" para qualquer acordo final.

Teerã nega querer produzir ou ter trabalhando em armas nucleares. O delegado iraniano da AIEA Reza Najafi disse hoje que seu país não "não reconhece"

as alegações. O Irã está pronto para trabalhar com a AIEA a fim de esclarecer as suas suspeitas, mas salienta que essas "alegações são infundadas", afirmou o delegado a repórteres. Fonte: Associated Press.