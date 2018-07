EUA ironizam tuíte 'gentil' de egípicios

No terceiro dia consecutivo de protestos contra a Embaixada dos EUA no Cairo, a representação americana no Egito adotou um tom bem mais sarcástico na relação com a Irmandade Muçulmana, grupo islâmico que é a base política do presidente egípcio, Mohamed Morsi.

O bate-boca começou quando o Twitter da Irmandade Muçulmana retransmitiu uma mensagem, em inglês, do vice-líder do movimento islâmico, Khairat al-Shater. "Estamos aliviados porque ninguém na Embaixada dos EUA no Cairo se feriu e esperamos que as relações entre EUA e Egito resistam à turbulência dos eventos ocorridos na terça-feira."

Enquanto isso, em árabe e também pelo Twitter, a Irmandade Muçulmana louvava as manifestações violentas. O grupo islâmico afirmou que os egípcios tinham direito de se manifestar contra o filme ofensivo ao profeta Maomé e conclamou uma marcha de "um milhão" para hoje.

"Obrigado", respondeu a embaixada dos EUA ao tuíte de Al-Shater reproduzido pela Irmandade. "Por falar nisso, vocês checaram suas próprias atualizações em árabe? Espero que vocês saibam que nós as lemos também."

A Irmandade Muçulmana tentou então amenizar o tom da troca de mensagens. "Sabemos que vocês estão sob muito estresse, mas seria melhor se vocês indicassem exatamente sobre qual atualização em árabe vocês estão falando", tuitou o grupo islâmico. A embaixada americana não respondeu. / REUTERS e AP