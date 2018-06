EUA: julgamento contra John Edwards é anulado O julgamento por corrupção em campanha eleitoral do ex-senador norte-americano John Edwards foi anulado nesta quinta-feira. Edwards foi inocentado da acusação de fraude no financiamento da campanha eleitoral em 2008 e outras cinco acusações contra o político democrata foram anuladas. Emocionado, Edwards falou com a imprensa na escadaria do tribunal de justiça de Greensboro. O julgamento de Edwards, que durou um mês, expôs um drama familiar que o político viveu entre 2006 e 2009, quando tentou disputar a presidência dos EUA. Na época, Edwards, casado com Elizabeth, se envolveu com uma assessora de campanha, Hunter, com quem teve uma filha.