EUA: Justiça barra novas restrições ao aborto no Texas Um juiz federal norte-americano barrou nesta segunda-feira novas restrições ao aborto no Estado do Texas, declarando-as inconstitucionais. Com isso, as novas regras sobre o tema, consideradas as mais restritivas dos Estados Unidos, não entrarão em vigor amanhã, conforme planejavam as autoridades estaduais.