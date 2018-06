A porta-voz do Departamento do Estado Jen Psaki pediu no domingo a imediata liberação de Kenneth Bae e disse que os EUA continuarão trabalhando ativamente para esse fim.

A decisão norte-coreana aparentemente veio em protesto aos exercícios militares conjuntos dos EUA com a Coreia do Sul, que Psaki disse não ter relação com o caso de Bae. Fonte: Associated Press.