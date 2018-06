EUA lançam ataque contra líder do Al-Shabab na Somália

Pentágono. O grupo militante ainda não havia comentado o ataque e os comandantes norte-americanos aguardavam para avaliar o resultado da ação.

Um ano atrás, o Al-Shabab atacou o shopping center Westgate Mall, num bairro de classe alta de Nairóbi, no Quênia, matando pelo menos 67 pessoas.

"As forças norte-americanas conduziram uma operação na Somália hoje contra a rede Al-Shabab. Estamos avaliando os resultados da operação e forneceremos informações adicionais quando for apropriado", disse o secretário de imprensa do Pentágono, contra-almirante John Kirby.

Após o ataque, realizado na noite de segunda-feira numa floresta ao sul de Mogadiscio, militantes islâmicos mascarados da área detiveram dezenas de moradores suspeitos de espionar para os Estados Unidos e fizeram buscas em suas casas, informou um habitante da região.

"Prisões em massa começaram, todos estão sendo detidos", disse Mohamed Ali, que mora no distrito de Sablale. "Eles até fizeram buscas nas florestas próximas e pararam nômades que transportavam leite e capim para as cidades e os interrogaram."

Um graduado integrante das inteligência somali disse que um avião teleguiado (drone) norte-americano atacou o líder do grupo, Ahmed Abdi Godane, quando ele deixava uma reunião com os principais líderes do grupo. Godane, também conhecido como Mukhtar Abu Zubeyr, é o líder espiritual do grupo, que sob sua direção forjou uma aliança com a Al-Qaeda.

O funcionário somali, que falou em condição de anonimato, já que não tem autorização para falar com meios de comunicação, disse que informações de inteligência indicam que Godane "pode ter sido morto, juntamente com outros militantes". A fonte disse que o ataque aconteceu na floresta perto do distrito de Sablale, 170 quilômetros ao sul de Mogadiscio, onde o Al-Shabab treina seus combatentes.

O governador da região somali de Baixa Shabelle, Abdiqadir Mohamed Nor, disse à Associated Press que enquanto forças do governo e da União Africana estavam seguindo para uma cidade no distrito de Sablale ouviram um barulho como o de um "terremoto" quando as bases do Al-Shabab foram atingidas. "Houve um ataque aéreo perto de Sablale. Vimos alguma coisa", declarou Nor.

Os Estados Unidos têm realizado vários ataques aéreos na Somália nos últimos anos. Em janeiro, uma dessas ações matou um importantes membro da inteligência do grupo militante e em outubro do ano passado um veículo que levava graduados integrantes do Al-Shabab foi atingido por um ataque que matou o principal especialista em explosivos do grupo.

Fonte: Associated Press.