EUA lembram 50 anos da morte de Kennedy

A homenagem também será realizada em Boston, onde a biblioteca e o museu de Kennedy abrirão uma pequena exibição com itens do funeral de estado que nunca foram expostos, além de um tributo musical que não será aberto ao público. Em Washington, o presidente Barack Obama vai se encontrar reservadamente na Casa Branca com líderes e voluntários do Peace Corps., grupo formado pelo ex-presidente.

Cerca de cinco mil ingressos foram distribuídos para a cerimônia no Dealey Plaza, que fica ao lado do Texas School Book Depository, prédio no qual o atirador Lee Harvey Oswald se escondeu quando fez os disparos. A Academia Naval dos Estados Unidos fará uma performance em homenagem à Kennedy, além de um voo de aeronaves da Força Aérea. O minuto de silêncio será respeitado às 12h30, momento exato do tiro.

Inúmeros eventos são realizados no entorno de Dallas neste ano para marcar o cinquentenário da morte de Kennedy, incluindo painéis com pessoas que estavam no local no dia 22 de novembro de 1963, além de concertos e exibições em museus. Fonte: Associated Press