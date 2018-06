EUA levantam proibição de investimentos no país O governo do presidente dos EUA, Barack Obama, declarou um novo capítulo nas relações com Mianmar, levantando a proibição de investimentos de americanos no país e nomeando um embaixador para o ex-Estado pária, como um prêmio pelos passos adotados para uma reforma democrática. Obama já havia manifestado seu apoio às recentes mudanças em Mianmar, que começaram no ano passado com a eleição de um novo presidente no empobrecido país, que desde 1962 era governado por uma junta militar.