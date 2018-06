EUA liberam ajuda ao Egito suspensa após golpe

"Queremos contribuir para o sucesso do Egito", disse Kerry no Cairo, após encontro com o presidente Adbel-Fattah al-Sissi, que liderou o golpe que destituiu Morsi.

Funcionários do Departamento de Estado dos EUA disseram que a ajuda militar foi liberada às autoridades no Cairo há dez dias, depois de obtida a autorização do Congresso. Os fundos - provenientes de uma verba de US$ 1,5 bilhão destinada a ajuda militar ao Egito - deverá ser destinada para pagar contratos de defesa.

Os EUA também prometeram fornecer dez helicópteros Apache para o combate contra militantes na Península do Sinai. "Os Apaches virão - e virão muito, muito rápido", disse Kerry.

Sissi venceu as eleições presidenciais, em maio, prometendo, entre outras coisas, derrubar o terrorismo e trazer segurança ao Egito.

Após liderar o golpe contra Morsi, em meio a protestos contra o islamista, Sissi tem buscado impor medidas duras contra a Irmandade Muçulmana, que forma a base de apoio ao presidente deposto e fez campanha para boicotar as últimas eleições. Recentemente, líderes do movimento islâmico tiveram condenações à morte confirmadas pela Justiça egípcia. / EFE