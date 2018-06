EUA: libertação de sequestradas na Nigéria é prioridade

Robert Jackson, especialista em África do Departamento de Estado, disse que "o Boko Haram não tem respeito pela vida humana". Ele disse que a administração Obama estava aumentando a capacidade de inteligência e a aplicação da lei na Nigéria, buscando sanções mais abrangentes "sobre o Boko Haram na ONU".

O rapto das meninas no mês passado causou uma comoção mundial contra os atos do grupo terrorista Boko Haram, de orientação extremista islâmica e que defende que mulheres não podem ter acesso à educação. Em um dos lances mais ousado, os militantes ameaçaram vender as garotas como escravas.

"A resolução desta crise é hoje uma das maiores prioridades do governo dos EUA", disse Jackson no subcomitê de Relações Exteriores do Senado. "O grupo já matou mais de mil pessoas em ataques neste ano em escolas, igrejas e mesquitas e agora representa uma ameaça crescente ao vizinho Camarões", acrescentou. Fonte: Associated Press.