EUA libertam cinco prisioneiros de Guantánamo

Os cinco prisioneiros foram capturados no Paquistão e mantidos em Guantánamo sob suspeita de serem militantes ligados à Al-Qaeda. Uma força tarefa do governo norte-americano determinou agora que eles não representam nenhuma ameaça.

Um depoimento do Pentágono publicado na terça-feira afirma que a libertação dos cinco homens reduz a população prisional de Guantánamo para 127 pessoas. Neste ano, cerca de 30 prisioneiros foram enviados para programas de reintegração em países que não são os seus de origem. A operação faz parte dos esforços do presidente Barack Obama de fechar o centro de detenção. Fonte: Associated Press.