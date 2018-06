EUA: líder da Câmara considera enviar tropas contra EI

O presidente Barack Obama disse que se opõe ao envio de militares para combates terrestres contra o EI, mas Boehner sugeriu que o envio de soldados pode se tornar uma medida necessária caso a coalizão internacional não consiga derrotar o grupo.

"Em algum momento, as botas de alguém tem que estar no terreno", disse o republicano em uma entrevista ao "This Week" da rede ABC News. Até o momento, a Casa Branca e seus aliados realizara apenas ataques aéreos contra militantes do Estado Islâmico e se preparam para treinar rebeldes sírios pró-Ocidente. Fonte: Dow Jones Newswires.