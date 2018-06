EUA: Líderes republicanos apoiam ataque à Síria

Boehner defendeu que os EUA ataquem a Síria pelo suposto uso de armas químicas em um ataque que deixou centenas de mortos na madrugada de 21 de agosto e conclamou seus colegas no Partido Republicano a apoiarem a iniciativa do presidente Barack Obama.

Segundo Boehner, somente os EUA têm a capacidade de deter o presidente da Síria, Bashar Assad, e sinalizar a líderes de outras partes do mundo que tais ações não serão toleradas.

Cantor, por sua vez, disse que impedir o uso de armas de destruição em massa faz parte dos interesses nacionais dos EUA.

Boehner e Cantor fizeram os comentários ao término de uma reunião de líderes no Congresso com Obama na Casa Branca. Fonte: Associated Press.