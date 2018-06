EUA: Lobby em favor das armas mantém-se em silêncio

A página da NRA no Facebook foi tirada do ar e o lobby de armas não publicou até agora nenhuma mensagem no Twitter. O grupo também não menciona a chacina em sua página oficial na internet e até agora nenhum de seus líderes procurou a mídia para defender o porte de armas.

Em massacres anteriores, a NRA sempre foi rápida em manifestar pesar pelas vítimas e defender o que considera o direito constitucional dos norte-americanos ao porte de armas.

Apesar disso, não existe nenhum indício de que o silêncio da NRA signifique uma iminente mudança em sua oposição ferrenha aos controles sobre as vendas de armas.

Ainda não se sabe por que a NRA continua fora do debate sobre o controle de armas, que voltou a ganhar força com o massacre da última sexta-feira. As informações são da Associated Press.