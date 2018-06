EUA: Mais de mil voos cancelados após nevasca

A tempestade fez com que companhias aéreas cancelassem mais de mil voos ontem, a maioria em Chicago. Mas hoje, apenas cerca de 50 voos nos dois maiores aeroportos de Chicago foram cancelados. Esta sexta-feira seria o dia de viagens mais agitado do período de festas, com 200 mil passageiros embarcando em O''Hare e outros 60 mil em Midway, disse porta-voz do Departamento de Aviação de Chicago, Karen Pride, à CLTV.

Ventos fortes foram culpados pelos atrasos na região de Nova York, causando três horas de espera no Aeroporto Internacional de Newark Liberty em New Jersey e no Aeroporto La Guardia em Nova York. O Instituto Nacional de Clima emitiu um aviso de ventos fortes para a cidade Nova York, prevendo rajadas de até 96 quilômetros por hora.

Em Iowa, duas pessoas morreram e sete ficaram feridas ontem em um acidente envolvendo 25 carros. Até o momento, duas pessoas morreram em Nebraska e no Wisconsin, além de uma morte registrada no Kansas. Em Utah, uma mulher morreu quando buscava ajuda depois que seu carro ficou preso na neve. As informações são da Associated Press.