EUA mandarão US$ 47 mi em ajuda humanitária a Gaza

Os Estados Unidos vão enviar US$ 47 milhões em ajuda humanitária para as dezenas de milhares de palestinos que foram obrigados a deixar suas casas na Faixa de Gaza.

O secretário de Estados dos EUA, John Kerry, deve discutir o envio da ajuda nesta segunda-feira no Cairo, onde está reunido com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon.

Os líderes chegaram hoje ao Cairo para tentar um acordo que dê fim ao conflito mais sangrento entre Israel e o Hamas nos últimos cinco anos.

Pelo segundo dia consecutivo, o número de palestinos mortos superou uma centena nesta segunda-feira. O total já chega a 566 mortos e 3.350 feridos, segundo autoridades palestinas. Sete soldados israelenses também morreram hoje, de acordo com o exército do país, elevando a 27 o número de baixas de Israel.

Um líder do Hamas declarou nesta segunda-feira que o grupo não concordará com um cessar-fogo incondicional com Israel. O ministro da Defesa israelense também deu declarações contrárias a um acordo, dizendo que continuará a batalha "por quanto tempo for necessário". Fonte: Associated Press.