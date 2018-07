EUA manifestam preocupação em mensagem à Argentina sobre YPF

WASHINGTON - O Governo dos Estados Unidos confirmou nesta quinta-feira, 19, que entrou em contato com o Governo da Argentina para expressar sua preocupação sobre a decisão de expropriar 51% do capital da companhia petrolífera YPF do grupo espanhol Repsol.

Veja mais:

Decisão de expropriar YPF foi um erro, diz presidente do Bird

Argentina também expropriará YPF Gas

O contato aconteceu através da Embaixada americana em Buenos Aires, disse o porta-voz adjunto do Departamento de Estado, Mark Toner, em entrevista coletiva diária.

"Este tipo de ação pode afetar de forma adversa o clima de investimento para os negócios americanos, para outros negócios, e para as companhias de outros países", ressaltou o porta-voz.

Nesta quinta-feira, 19, o ministro espanhol de Relações Exteriores, José Manuel García-Margallo, conversou em Bruxelas sobre esse assunto com a secretária de Estado americana, Hillary Clinton, que lhe expressou a oposição de Washington à medida do Governo da Argentina.

Em declarações à imprensa após o encontro, García-Margallo afirmou que Clinton lhe ofereceu apoio para colaborar conjuntamente em nível internacional com o objetivo de convencer o Governo argentino para retificar sua decisão.

Segundo o ministro espanhol, Clinton classificou a nacionalização da YPF como uma violação do direito internacional e uma medida prejudicial para o Governo argentino.

Na quarta-feira, 18, o porta-voz do Departamento de Estado considerou que a decisão da Argentina cria um clima de investimento negativo, e pediu ao país que normalize suas relações com a comunidade financeira internacional.