EUA mantêm cautela sobre pacto com Teerã Os EUA foram cautelosos diante do anúncio de concessões iranianas feitas ao diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Yukiya Amano. "Apoiamos os esforços da AIEA, mas avaliamos que eles ainda estão trabalhando no caso. E o anúncio do acordo é uma coisa, mas sua implementação é outra e será isso que observaremos", disse a porta-voz do Departamento de Estado, Victoria Nuland. "Precisamos saber se o Irã dará acesso a todos os locais e documentos necessários para a AIEA determinar se programa possui apenas fins pacíficos." Segundo o governo americano, em Bagdá, haverá um esforço para convencer o Irã a suspender o enriquecimento de urânio em troca de flexibilização das sanções contra o regime. / GUSTAVO CHACRA