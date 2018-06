EUA mantêm política de visto para cubanos

Victoria Nuland, porta-voz da chanceleria norte-americana, qualificou a decisão do governo cubano como "bem-vinda", mas ressalvou que ela não altera a exigência de visto para entrar no país.

O governo dos EUA aplica uma rigorosa política de vistos aos cidadãos de praticamente todos os países da América Latina. No caso específico dos cubanos, um cidadão pode ter de esperar anos para obter um visto legal de entrada nos EUA.

Desde 1995, os EUA aplicam em relação aos cubanos a política do "pé seco, pé molhado". Se cubanos em viagem ilegal aos EUA são presos no mar, não são autorizados a entrar no país; caso eles pisem em solo norte-americano, ainda que de maneira ilegal, Washington permite a permanência deles. As informações são da Associated Press.