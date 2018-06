EUA manterá mais soldados no Afeganistão Os Estados Unidos vão manter cerca de mil soldados a mais do que o planejado no Afeganistão no início do próximo ano para suprir uma falta de homens da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na nova missão para treinar e orientar forças de seguranças afegãs. A informação foi dada neste sábado pelo Secretário de Defesa norte-americano Chuck Hagel em sua visita final ao país como chefe do Pentágono.