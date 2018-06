EUA manterão mísseis na Jordânia, vizinha da Síria

"O Departamento de Defesa continua a planejar uma série de contingências, mas os EUA ainda não tomaram qualquer decisão em relação a criar uma zona de exclusão aérea na Síria ou dentro do espaço aéreo jordaniano", disse o porta-voz do Pentágono, George Little.

Little disse que Hagel aprovou um pedido do reino da Jordânia por um destacamento de F-16s e baterias de mísseis Patriot para permanecer na Jordânia, após o fim de exercícios militares no país na próxima semana. As informações são da Dow Jones.