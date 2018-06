EUA: Marinha pronta para qualquer plano sobre Síria

Durante palestra no American Enterprise Institute, Greenert disse que os navios norte-americanos presentes no Mar Mediterrâneo estão preparados para o que qualificou como "vasto espectro de operações".

Essas "operações", segundo ele, incluiriam o lançamento de mísseis Tomahawk contra alvos na Síria e proteção no caso de retaliação. Cada míssil Tomahawk custa US$ 1,5 milhão, segundo dados da Marinha dos EUA. Fonte: Associated Press.