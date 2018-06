EUA: massacre de civis afegãos não muda estratégia no país

WASHINGTON - A Casa Branca disse nesta segunda-feira, 12, que os Estados Unidos não mudarão sua estratégia ou objetivos no Afeganistão, após o soldado norte-americano matar 16 civis.

O porta-voz do governo, Jay Carney, disse que os Estados Unidos e os seus aliados na OTAN estão se preparando para passar o controle da segurança do país aos afegãos até o final de 2014. Carney disse que o ritmo de retirada das tropas norte-americanas dependerá de diferentes fatores, porém não esclareceu como o incidente desta quinta-feira afetará o cronograma.

De acordo com o porta-voz, a presença dos EUA no Afeganistão tem ajudado a desmantelar a Al-Qaeda. No entanto, ele acredita que as mortes desta quinta-feira não ajudarão no processo. Ele também afirmou que o presidente Barack Obama ainda não disse se o evento pode piorar a segurança dos norte-americanos no país.