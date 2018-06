EUA: Mercado de IPOs terá semana mais intensa desde 2007

Um total de 14 IPOs devem ocorrer até a noite de quinta-feira. Se todos eles forem concretizados, esta será a semana com maior número de IPOs desde a que terminou em 16 de novembro de 2007, segundo a provedora de dados Dealogic.

Algumas das condições que motivaram a recuperação de IPOs no ano passado continuam. Existe demanda suficiente e os índices acionários estão próximos de níveis recordes. Mesmo assim, a recente onda de vendas de ações muito valorizadas e as fracas performances iniciais de IPOS como os da King Digital Entertainment - fabricante do jogo online Candy Crush - injetaram certo nervosismo no mercado.

A movimentação intensa desta semana também está relacionada à chegada da temporada de balanços, que vai dominar grande parte da atenção dos gestores de fundos nas próximas semanas.

As companhias que abrirão capital esta semana preveem gerar, juntas, US$ 4,8 bilhões na estreia. Fonte: Dow Jones Newswires.