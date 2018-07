EUA: militares egípcios prometem entregar logo o poder

Em telefonemas ao secretário de Defesa dos EUA, Chuck Hagel, e ao presidente do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas dos EUA, general Martin Dempsey, os líderes do golpe militar contra Morsi prometeram a rápida instalação de um governo civil no Egito, disseram as fontes.

Antes da revolta popular que derrubou Hosni Mubarak em fevereiro de 2011, o exército dominou a cena política egípcia por mais de meio século.

As fontes no governo disseram ainda que o exército egípcio prometeu implementar medidas capazes de garantir a segurança de cidadãos norte-americanos no Egito, inclusive do corpo diplomático dos EUA no país árabe.

O Egito é o segundo maior beneficiário da assistência externa norte-americana no mundo, atrás apenas de Israel. Desde 1979, o Egito vem recebendo em média US$ 2 bilhões por ano em ajuda econômica e militar dos EUA. Fonte: Associated Press.