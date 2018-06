EUA: Montadoras vendem mais que o previsto em março

O aumento nas vendas foi amplo no mês passado, com Fiat Chrysler, Ford Motor, Toyota e Nissan registrando números melhores do que no mesmo mês do ano passado. A Fiat liderou os ganhos, reportando aumento de 13% nas vendas. As vendas da Ford subiram 3,3%, as da Toyota avançaram 4,9% e as da Nissan tiveram alta de 8,3% na mesma comparação.

Já a General Motors, que tem estado em destaque nas últimas semanas pela série de recalls de segurança, informou que vai adiar a divulgação dos seus números de março em "algumas horas" devido a problemas técnicos. A companhia afirmou que o resultado será divulgado "nesta tarde, antes do fechamento do mercado". A expectativa é de que as vendas tenham aumentado menos de 1%. Fonte: Dow Jones Newswires.