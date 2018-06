EUA: morre primeiro senador negro eleito por voto popular

Brooke foi eleito para o Senado pelo estado de Massachusetts em 1966 e foi um dos políticos mais populares durante seus 12 anos de mandato. O ex-senador ganhou reputação como um liberal e foi o primeiro republicano a instar, publicamente, a renúncia do presidente Richard Nixon, envolvido no escândalo Watergate. Ele ajudou a liderar as forças a favor da Emenda dos Direitos da Igualdade das Mulheres e era um defensor da igualdade racial.

Em entrevista para a agência de notícias Associated Press, o ex-senador disse que era "grato a Deus" por ter vivido até a eleição do presidente Barack Obama. Em outubro de 2009, Obama esteve na cerimônia de entrega da Medalha de Ouro do Congresso para Brooke e disse que ele foi "um homem que dedicou sua vida a quebrar barreiras e a reduzir as divisões em seu país", disse Obama. Fonte: Dow Jones Newswires.