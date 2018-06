EUA mostram ceticismo com retirada de tropas russas A administração Obama esta cética em relação ao anúncio feito mais cedo pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, sobre a retirada de tropas russas estacionadas ao longo da fronteira com a Ucrânia e não viu nenhuma evidência de que isso esteja realmente sendo feito, disse hoje um alto funcionário do governo norte-americano.