EUA multam em US$ 500 mil imigrante que negou ser deportada

NOVA YORK - O Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, sigla em inglês) multou em cerca de US$ 500 mil uma imigrante ilegal que se negou a ser deportada. Segundo informou nesta quinta-feira, 4, o jornal The New York Times, Edith Espinal, de 42 anos, vive em uma igreja de Columbus, no estado de Ohio, há 21 meses.

A imigrante, que não teve seu país de origem revelado, passa os dias orando e lendo em uma igreja menonita em Columbus. Os representantes da igreja protegem Edith, que cruzou ilegalmente os EUA, enquanto ela luta contra uma ordem de deportação.

No início desta semana, a secretária da igreja deu à imigrante uma carta de Imigração e Controle de Alfândegas onde dizia que Edith se negou "voluntariamente", "trapaceou ou conspirou" para impedir sua deportação e que devia ao governo quase US$ 500 mil. "Eu não tenho essa quantia de dinheiro", disse a imigrante, que confessou: "Nunca imaginei que eles nos enviassem essa reivindicação".

Edith Espinal é um dos vários imigrantes indocumentados que vivem em locais de culto e esta semana recebeu avisos semelhantes, no que é o último passo dado pelo governo de Donald Trump em sua repressão à imigração ilegal.

Autoridades do ICE disseram que a agência tem o direito de impor penalidades civis de até US$ 799 por dia a imigrantes indocumentados que recusaram a deportação. "O ICE está comprometido em usar vários métodos de conformidade, incluindo prisões, detenções, monitoramento tecnológico e sanções econômicas, para fazer cumprir a lei de imigração dos EUA e manter a integridade das ordens judiciais emitidas pelos juízes", disse Carol Danko, porta-voz da Agência de Imigração.

No início desta semana, o presidente Trump assinou uma ordem executiva para cobrar todas as multas de qualquer pessoa que tivesse ingressado ilegalmente no país. / EFE