EUA não confirmam ultimato aos navios da Ucrânia

O departamento de Estado disse que Washington responsabilizará Moscou por tal escalada, mas não deu mais detalhes sobre as consequências. A porta-voz do departamento, Jen Psaki, acrescentou que não é possível confirmar se a Rússia fez, de fato, tais ameaças. Mais cedo, um porta-voz do exército ucraniano disse que a Rússia havia dado um ultimato aos dois navios da Ucrânia na Crimeia, exigindo que se rendessem ou seriam invadidos e apreendidos.

O secretário de estado, John Kerry, deixou a Ucrânia na segunda-feira e seguiu para França e Itália. Fonte: Associated Press.