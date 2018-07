EUA não consideraram maoistas do Nepal como terroristas

De acordo com o Departamento de Estado, os comunistas tomaram medidas para desmantelar seu aparato terrorista e estão comprometidos com a paz e conciliação. Os rebeldes maoistas começaram a combater o governo do Nepal em 1996 e os EUA designaram a organização como terrorista em 2003. O partido, o maior do Nepal, concordou com um processo de paz em 2006 e venceu as eleições realizadas dois anos depois.

O primeiro-ministro do país, Baburam Bhattarai, pertence ao partido e lidera um governo provisório desde maio, mas tem encontrado dificuldades para formar uma coalizão. As informações são da Associated Press.