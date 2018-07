EUA não reconhecerão Estado palestino O principal negociador palestino, Saeb Erekat, anunciou ontem que o governo americano decidiu vetar qualquer pedido que o presidente Mahmoud Abbas faça à ONU pelo reconhecimento do Estado palestino. De acordo com a Autoridade Palestina, o fracasso das negociações do processo de paz com Israel torna a aprovação de uma resolução sobre o reconhecimento da Palestina, na próxima Assembleia-Geral da ONU, em setembro, a única alternativa viável para seu povo.