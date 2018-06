EUA não vão deixar o Irã desenvolver armas, diz Hagel

Hagek fez a promessa em um comunicado coletivo ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

"Eu asseguro o compromisso dos Estados Unidos para garantir que o Irã não obtenha uma arma nuclear - e que a América faça o que for preciso para fazer jus a esse compromisso", disse o secretário norte-americano.

As autoridades falaram do programa nuclear iraniano, que é tema das negociações esta semana em Viena entre as potências ocidentais e o Irã.

"Nós temos dito o tempo todo que o Irã está tentando ludibriar a comunidade internacionais", declarou Netanyahu, que citou um relatório de observadores da ONU que denuncia a insistência do Irã em violar os seus compromissos com as potências mundiais.

"Não devemos deixar que os aiatolás ganhem, não podemos deixar que os estado terrorista mais perigoso do nosso tempo, o Irã, desenvolva a capacidade de produzir armas nucleares", disse Netanyahu. Fonte: Associated Press.