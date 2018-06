EUA não vê solução imediata para Coreia do Norte

"Eu tenho de ser honesto com você, como um diplomata. Não vejo qualquer perspectiva de um processo diplomático no [futuro] imediato, uma vez que a Coreia do Norte continua com este comportamento e esta linguagem beligerante e provocativa", disse Davies a repórteres na capital japonesa.

O diplomata afirmou que sua viagem à Ásia visou "explorar um caminho a seguir com nossos parceiros para um processo crível e de diplomacia autêntica".

"Mas nós temos de lidar com uma Coreia do Norte, inclinada à arrogância e intimidação. Uma Coreia do Norte desinteressada em encontrar uma maneira diplomática". Ele acrescentou que gostaria "de se afastar desse tipo de postura provocativa" para conseguir retomar um processo diplomático.

As informações são da Dow Jones.