EUA negam diálogo com Irã sobre ataque de Israel O governo americano rebateu ontem informação do jornal israelense Yedioth Ahronoth, que noticiou um acordo entre EUA e Teerã sobre um possível ataque israelense ao Irã. O jornal publicou que os EUA teriam garantido ao Irã - supostamente com mediação de países europeus - que ficariam fora de uma eventual guerra entre iranianos e israelenses. "A reportagem é falsa", afirmou o porta-voz da Casa Branca, Jay Carney.